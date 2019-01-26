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Boluspor, Galatasaray maçı öncesi moral depolad

Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta mücadelesinde Boluspor ile Elazığspor karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
Boluspor, Galatasaray maçı öncesi moral depolad
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26 Ocak 2019 15:24
Boluspor - Elazığspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta mücadelesinde Boluspor ile Elazığspor kozlarını paylaştı.

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Boluspor 3-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Mustafa Durak, 17. dakikada Özgür Can Özcan ile 90'da Batuhan Altıntaş kaydetti

Alınan bu sonucun ardından Boluspor puanını 31 yaparken 7 hafta sonra galip geldi. Elazığspor 16 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Boluspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Elazığspor sahasında Giresunspor'u konuk edecek

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 yenildiği maçın rövanşında da salı günü Galatasaray deplasmanında sahne alacak



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