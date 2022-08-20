Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, Boluspor deplasmanına konuk oldu.



Başkent ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 10. dakikada İlker Karataş ve 60. dakikada Musa Şahindere kaydetti. Boluspor'un tek golü ise 90. dakikada Ibrahima Balde'den geldi.



Boluspor'da Joel Ngandu, 28. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Gençlerbirliği'nde de Gökhan Gül, 81. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, ligdeki puanını 4 yaptı. Boluspor 3 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, İstanbul temsilcisi Pendikspor'u konuk edecek. Boluspor, Altınordu'yu ağırlayacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ