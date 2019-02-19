Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları



Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya 5 maçta 13 puan toplayarak iyi bir başlangıç yapan Çaykur Rizespor'un Brezilyalı oyuncusu Fernando Boldrin, "Bulunduğumuz konum ilk yarıya oranla iyi gibi görünse de tehlike devam ediyor. İlk görevimiz, hızlı şekilde tehlikeli bölgenin dışına çıkarak üst sıralara tırmanmak." dedi.Boldrin, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci yarıdaki başarının sırrının çalışmaktan geçtiğini söyledi.Devre arasından itibaren çok iyi çalıştıklarına değinen Brezilyalı oyuncu, şöyle devam etti:"Herkes bu işe inandı. Özellikle ikinci yarıda takıma katılan kaliteli oyuncular, mevcut kaliteli oyuncularla birleşince, iyi bir grup oluştu. Bulunduğumuz konum ilk yarıya oranla iyi gibi görünse de tehlike devam ediyor. İlk görevimiz, hızlı şekilde tehlikeli bölgenin dışına çıkarak üst sıralara tırmanmak. Bu takım hiçbir şekilde alt lige düşmeyi hak etmiyor."Boldrin, takımın teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çok farklı bir hava yakaladığına işaret ederek, "Okan Buruk çok değerli bir hoca ve çok iyi antrenman yapıyoruz. Bu durum sonuçlara yansıyor. Kendisini kanıtlamış, Akhisarspor ile Türkiye Kupası kazanmış biri. Özellikle takımdaki dayanışmayı ve arkadaşlığı artırmada çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Okan hoca ile daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.Ligde zorlu haftaların kendilerini beklediğini kaydeden Boldrin, "Her maç çok zor. Yeni Malatyaspor maçı çok zor. Hazırlıklarımız sürüyor. Evimizde oynayacağımız bu maçı inşallah kazanırız. Taraftarımız bize çok destek veriyor. Onlar bizi cesaretlendiriyor. Böyle devam etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.Boldrin, kendisinin ve ailesinin şehirde çok mutlu olduğunu da dile getirerek, "Şu anki mutluluğumla, doğru karar verdiğimi ifade edebilirim. Zor bir yarışın içerisindeyiz. Sezon sonunda inşallah kulübümle oturup konuşacağız. Burada olmak çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdürdü.Çalışmaya, sakatlığı nedeniyle ülkesi İtalya'da tedavi gören Petrucci, ailevi nedenlerden dolayı Fransa'da bulunan Nakoulma, izinli olarak gittiği ülkesi Nijerya'dan henüz dönmeyen Awaziem ve hafif sakatlığı bulunan Chahechouhe katılmadı.Koşu ve istasyon çalışmaları yapılan idman, ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı devam etti.