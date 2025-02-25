Boksta hedef kadınlar ve erkeklerde zirve

Sırbistan'da mart ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Kadın Milli Takımı'nı ziyaret eden Hekimoğlu, burada sporcularla ve teknik heyetle sohbet etti.



Hekimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksörlerin güzel bir ortamda, verimli bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.



Türkiye Şampiyonası'nın birinci, ikinci ve üçüncülerinin kampa katıldığına işaret eden Hekimoğlu, şöyle devam etti:



"Yarının geleceği bu çocuklar. Takımı ikiye böldük. Bir grup dünya şampiyonasına gidecek. 12 sıklette katılacağız. Bir grubumuz da Uluslararası Strandja Turnuvası'na katıldı. Onları da diri tutuyoruz. Alternatif olması gerekiyor. Çocukların arasında çok güzel bir rekabet, çok güzel bir yarış var. Dünya boksunda bizim kadınlarımız bir numara olacak, benim gördüğüm ışık bu. Erkek boksuna gelince de hepsi aynı aslında, kız erkek diye ayıramayız, hepsi bizim evladımız. Erkek boksunda maalesef en son 2008 Pekin Olimpiyatları'nda bir madalya aldık. Tabii ki kadınlarda başarılı olacağız ama erkek boksunu da çok güçlendirmek istiyoruz. Onun altyapısıyla uğraşıyoruz. Olimpiyata 3,5 sene var ama bugünden başlamamız gerekiyor. Türk boksunun ihtiyacı olan madalya artık erkek boksunda da gelmeli, hem dünya şampiyonalarında hem de olimpiyatta. Benim hedefim bu."



"Gayet iyi gidiyoruz"



Boksörlere ikili kamplar ve yurt dışı kampları yaptırmak istediklerini anlatan Hekimoğlu, bu sayede sporcuların daima hazır olacağını belirtti.



Sporcuların çok başarılı olacaklarına inandığını ifade eden Hekimoğlu, "Biz ulusumuz, bayrağımız için bir mücadeleye girdik. Kadınlarda başardık, erkeklerde de başaracağız. Gayet iyi gidiyoruz. Çok başarılı olacağız. Ben çocuklarda o inancı gördüm. Hepsi rekabet halinde, kenetlenmişler. Ben Sırbistan'da takım halinde şampiyonluk bekliyorum. Başarmanın yolu alternatifli olmaktır. Biz de rekabet ortamı yaratıyoruz ki çocuklarımız başarılı olsun." diye konuştu.



