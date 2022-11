Bodrumspor kupada rotasyona gidecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 Kasım Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.



Ziraat Türkiye Kupası dördüncü turda İzmir ekibi Altınordu ile eşleşen Bodrumspor, ligde yakaladığı başarıyı kupada da sürdürmek istiyor. Yeşil-beyazlı takım, kupa maçı hazırlıkları kapsamında Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir, yönetiminde antrenman yaptı.



Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınordu maçında daha az forma şansı yakalayan oyuncuları oynatacağını söyledi. Her maçın önemli olduğunu belirten Taşdemir, "Yedek veya as diye ayırmıyoruz. Sadece bu zamana kadar bizimle az süre alan arkadaşlarımızın daha fazla sahada kalmasını istiyoruz. Bizim için önemli bir maç." dedi.



Önceliklerinin kendilerine yakışan iyi futbol olduğunu vurgulayan Taşdemir, bununla beraber tur atlamak için de çalışacaklarını kaydetti. Takımdaki her sporcunun kalitesine inandıklarını dile getiren Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her maçta 11 kişi oynuyor ve 20 kişiyi kadroya alabiliyoruz. 5 değişiklik yapabiliyoruz. Arkadaşlarımızın büyük bir bölümü bazen hak etmelerine rağmen oynayamadılar. Önümüzde böyle bir fırsat var. Hem kupada tur atlamak hem de arkadaşlarımızın maç eksiklerini gidermek istiyoruz. İnşallah ikisini de bir arada yapıp, turlayıp gelebiliriz. Biz de iyi bir takımız, futbolun doğrularını oynamaya çalışan, bunu her geçen hafta herkese kabul ettiren ve sevdiren bir takım olduğumuzu düşünüyorum."



Bodrumspor'un tecrübeli futbolcularından Koray Kılınç da galibiyete odaklandıklarını ifade etti.





