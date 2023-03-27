Bodrumspor'dan Fatih Terim iddialarına cevap

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan deneyimli teknik adam Fatih Terim'in 1. Lig ekibi Bodrumspor AŞ'yi satın alacağı iddia edildi.



Kent Haber'e konuşan Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "Bize gelen bir şey yok. Biz de internetten öğrendik. Önümüzde önemli maçlar var. Biz, maçlarımıza odaklandık." dedi.



Öte yandan, Fatih Terim'in adı son olarak Trabzonspor ile birlikte anıldı. Bordo-mavililerin yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın deneyimli hoca ile çalışmak istediği öne sürülmüştü.



BODRUMSPOR'UN SAHİBİ ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK



Spor Toto 1. Lig'de 27 maçta topladığı 42 puanla 7. sırada yer alan Bodrumspor, play-off potasında yer alıyor. Maçlarını 5 bin kapasiteli Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynayan Yeşil-Beyazlılar'ın başkanlığı Rıza Karakaya yapıyor.



Bodrumspor'un sahibi ise Antalyaspor'un eski başkanlarından Ali Şafak Öztürk.





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