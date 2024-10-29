Süper Lig'de Fenerbahçe'ye İstanbul'da kaybeden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrılmasına karar verildi.



Bu sezon Süper Lig'e çıkan ve 10 haftada 10 puan toplayabilen Bodrumspor'da yönetim, İsmet Taşdemir ile yaptığı görüşmenin ardından ayrılık kararı aldı.



Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Bodrumspor'da ilk olarak gündeme Volkan Demirel geldi.



Ege temsilcisi, Hatayspor'un ardından takım çalıştırmayan 43 yaşındaki Volkan Demirel ile görüşmelere başladı.



