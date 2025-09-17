17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Bodrum FK yola kayıpsız devam ediyor!

TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'u 2-1, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur'da ise Tire 2021 FK'yı 1-0 mağlup eden Bodrum FK, yoluna doludizgin devam ediyor.

calendar 17 Eylül 2025 11:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK yola kayıpsız devam ediyor!
TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Adana Demirspor'u 3-1 yenip 3'te 3 yapan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna kayıpsız devam etti.

2'nci Tur'da 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Tire 2021 FK ile karşı karşıya gelen yeşil-beyazlılar, deplasmanda 1-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Bodrum FK'ya galibiyeti getiren gol, takımın emektarı Celal Dumanlı'dan geldi.

Teknik direktör Burhan Eşer lig ve kupada alınan iyi sonuçların takıma büyük moral verdiğini belirterek, "Çıkışımızı sürdürüyoruz. Artık hafta sonunda deplasmanda oynayacağımız Ankara Keçiörengücü maçına odaklanacağız. İki kulvarda da başarılı işlere imza atmak istiyoruz" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
