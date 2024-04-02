Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Mustafa Dalcı'nın ekibi Manisa FK ile İsmet Taşdemir'in yönetimindeki Bodrum FK karşı karşıya geldi.
19 Mayıs Manisa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrum FK 1-0 kazanırken galibiyet golünü 75. dakikada Pedro Brazao kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK puanını 47'ye yükseltirken, Manisa FK 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrum FK evinde Keçiörengücü'nü ağırlarken, Manisa FK deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.
19 Mayıs Manisa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bodrum FK 1-0 kazanırken galibiyet golünü 75. dakikada Pedro Brazao kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Bodrum FK puanını 47'ye yükseltirken, Manisa FK 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bodrum FK evinde Keçiörengücü'nü ağırlarken, Manisa FK deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.
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