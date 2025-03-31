Bodrum FK kupada tura odaklandı

Süper Lig'de yenilmezlik serisi Fenerbahçe maçıyla bozulan Bodrum FK'de gözler Ziraat Kupası'na döndü.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrum FK kupada tura odaklandı
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31 Mart 2025 16:51
Süper Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 4-2 yenilip 30 puan ve averajla küme düşme hattına gerileyen Bodrum FK, 2 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor'la deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına odaklandı.

Tarihinde ilk kez kupada ilk 8'e adını yazdıran yeşil-beyazlılar, tek eleme usulüne göre oynanacak maçı kazanıp hedefi yarı final olarak belirledi. Teknik direktör Jose Morais, zorlu bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, "Ligdeki konumumuz elbette daha önemli ama kupada da var olmak istiyoruz" dedi. Bodrum FK, kupa sınavının ardından ligde önemli rakiplerinden Alanyaspor'la deplasmanda karşılaşacak.
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