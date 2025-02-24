Bodrum FK kupada çeyrek final için sahada

Süper Lig'de üst üste Başakşehir (D) ve Hatayspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Bodrum Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 25 Şubat Salı günü üçüncü sınavına çıkacak.



Yeşil-beyazlılar grupta henüz puanı bulunmayan sonuncu Sivasspor'a konuk olacak. 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Daha önce Kırklarelispor'la 4-4 berabere kalıp, Antalyaspor'u evinde 3-1 yenen Bodrum FK grupta 4 puan topladı.



İkinci sırada yer alan Ege ekibi, Sivasspor'u yendiği takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın adını çeyrek finale yazdıracak. Beraberlik veya yenilgi halinde diğer maçlarda alınacak skorlara göre Bodrum FK'nın kupadaki yolu netleşecek. Bodrum FK'nın başında ligde çıktığı 3 maçta gol yemeden 7 puan toplamayı başaran Portekizli Teknik Direktör Jose Morais, kupada da yollarına devam etmek istediklerini dile getirdi.























