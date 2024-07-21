Bodrum FK'de hedef Emrecan Uzunhan

Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK, Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan'ı gündemine aldı.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Bodrum FK'de hedef Emrecan Uzunhan
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21 Temmuz 2024 15:27
Son güncelleme 21 Temmuz 2024 15:30
İsmet Taşdemir yönetimindeki Süper Lig ekibi Bodrum FK'nın Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan'ı gündemine aldığı ortaya çıktı.

Bodrum FK'nın 21 yaşındaki stoperi gündemine aldığı belirtildi. Ege temsilcisinin, Emrecan Uzunhan'ı kiralama yoluyla takıma kazandırmak istediği kaydedildi.

Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek. Genç oyuncu 2022-2023 sezonunda 2 milyon euro'ya transfer edilmişti.

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