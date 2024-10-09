Bodrum Basketbol Avrupa sahnesinde

Bodrum Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Sopron Basket ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bodrum Basketbol Avrupa sahnesinde
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09 Ekim 2024 12:05
Bu sezon ilk kez yükseldiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 2'de 2'yle başlayan Bodrum Basketbol yine ilk defa yer aldığı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda (EuroCup) E Grubu'nda perşembe Sopron Basket'i ağırlayacak. Bodrum Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bodrum ekibi Avrupa Kupası elemelerinde Almanya'nın GiroLive Panthers Osnabrück takımını deplasmanda 78-36, evinde de 70-66 yenerek adını gruplara yazdırmayı başarmıştı.

Bodrum Basketbol, Macar ekibi Sopron'la karşılaştıktan sonra grupta 16 Ekim'de Slovakya'da Piestanske Cajky deplasmanına çıkacak.

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