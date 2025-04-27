Bochum'un Bundesliga'da kalma ümidi zora girdi

Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bochum ile Union Berlin 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bochum'un Bundesliga'da kalma ümidi zora girdi
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27 Nisan 2025 18:30
Almanya Bundesliga'nın 31. haftasında Bochum ile Union Berlin karşı karşıya geldi.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Union Berlin'in golü 17. dakikada Benedict Hollerbach'tan gelirken, Bochum'un beraberlik sayısını 68. dakikada Matus Bero kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Bochum, ligde 6 maçtır galibiyet alamamış oldu ve ligde 21 puanla son sırada bulunuyor. Bochum, bir sonraki hafta Heidenheim deplasmanından üç puanla dönemediği takdirde Bundesliga'da küme düşmesi kesinleşen ilk takım olacak.

Union Berlin ise 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve puanını 36'ya yükseltti.

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