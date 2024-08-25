Boca Juniors'ta hedef Torreira!

Boca Juniors, Galatasaray forması giyen Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Boca Juniors'ta hedef Torreira!
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25 Ağustos 2024 16:32
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Arjantin basınında yer alan habere göre, Boca Juniors, Uruguaylı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

RIQUELME ONU İSTİYOR

Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin takımı güçlendirmek istediği ve ocak ayındaki transfer dönemindeki hedeflerinden birinin Torreira olduğu iddia edildi.

Torreira, daha önce yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamaya sıcak baktığını ve Galatasaray'ın Avrupa'daki son kulübü olabileceğini söylemişti.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray, 28 yaşındaki Lucas Torreira'yı 2022 yazında 6 milyon euro bonservis Arsenal'den kadrosuna katmıştı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Lucas Torreira'nın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında iki sezonda iki şampiyonluk yaşayan Torreira, sarı-kırmızılılarda çıktığı 85 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.

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