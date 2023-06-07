Portland Trail Blazers'ın süperstarı Damian Lillard, takımın bir şampiyonluk kadrosu kurmaması halinde takasını talep edebileceğinin sinyallerini verdi.



Lillard'ın Trail Blazers'a karşı devam eden uzun süreli sadakati, takımın şampiyonluk için mücadele eden bir kadro oluşturmadaki başarısızlığı sebebiyle tehlike altına girmiş olabilir.



Dame, SHOWTIME'ın 'The Last Stand' isimli podcast'inde Portland'daki geleceği hakkında şu şekilde konuştu:



"Portland'da kazanma fırsatı yakalamak istiyorum. Şu anda, elimizdeki varlıklarla şampiyonluk için rekabet edebilecek bir ekip oluşturma şansımız var. Bu en ana hedef olmalı. Olur da bunu yapamazsak, aylardır söylediğim gibi, o zaman bu konuda ayrı bir görüşme yapmak zorunda kalırız. İşleri akışına bırakıp, oradan nereye varacağımızı görmemiz lazım. Ancak durum ne olursa olsun Haziran'da oynayacağımın bir garantisi yok."



Blazers iki sezon üst üste playoffları kaçırmış ve bu sezon Lillard All-NBA çapında bir performans göstermesine rağmen rekabetçi bir konuma yükselememişti.



Takımın sahip olduğu 3 numaralı draft seçiminin bazı büyük hamleler için kullanılabileceği veya Dame'in takas edilerek Blazers'ın Anfernee Simons ve Shaedon Sharpe ile yeniden yapılanmasına yol açabileceği düşünülüyor.





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