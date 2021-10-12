Bizim çocuklar Elit Tur'a yükseldi!..

17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Danimarka'ya penaltı atışlarında 6-5 üstünlük kuran Türkiye, Elit Tur'a yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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Bizim çocuklar Elit Tur'a yükseldi!..
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12 Ekim 2021 21:38
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri üçüncü karşılaşmasında Danimarka'yı normal süresi 3-3 biten maçta penaltı atışları sonucu 6-5 mağlup etti. Milliler, eleme turu grup maçlarının ardından Elit Tur oynamaya hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Malta'da Hibernians Stadı'nda oynanan maçta millilerin golleri 7. dakikada Hasan Berat Kayalı, 33. dakikada Ali Turap Bülbül ve 69. dakikada Semih Kılıçsoy'dan gelirken Danimarka'nın gollerini 22. dakikada Elias Hansborg-Sorensen, 37. dakikada Batuhan Sertdemir ve 45. dakikada Noah Sahsah kaydetti.

Elit Tur maçları 2022 yılının bahar aylarında oynanacak. Finaller, 2022 yılının mayıs ayında İsrail'de düzenlenecek.


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