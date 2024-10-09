Birgül Erken, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda rekor deneyecek!

Milli sporcu Birgül Erken, Yunanistan'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda paletsiz kategoride, 34 metreyle kendisine ait Türkiye rekorunu kırmayı deneyecek.Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası, 40 ülke ve 140 sporcunun katımıyla devam ediyor.Master grubunda yarışan Erken, şampiyonada paletsiz kategorisinde 36 metreye dalış yararak kendisine ait olan Türkiye rekorunu geliştirmeye çalışacak.Erken, yaptığı açıklamada, tüm sezonun yorgunluğu ve sağlık sorunlarına rağmen, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğini belirtti.Yılın son organizasyonu olan şampiyonada, iki branşta yarışacağını belirten Erken,ifadelerini kullandı.Şampiyonaya kendi imkanlarıyla geldiğini vurgulayan Erken, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.