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Bir GM: "NBA, ilk turda LeBron - Zion karşılaşması görmek istiyor"

Bir NBA yöneticisi, NBA'in, playoffların ilk turunda "Zion Williamson'ı LeBron James'e karşı görmek istediğini" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir NBA yöneticisi, NBA'in, playoffların ilk turunda "Zion Williamson'ı LeBron James'e karşı görmek istediğini" söyledi.

2019-20 NBA sezonu önümüzdeki ayın sonlarında devam edecek ve çoğu oyuncu, geri dönmekten mutluluk duyarken, NBA'in bu playofflarda oynandığını görmek istedikleri birkaç "rüya senaryosu" bulunuyor ve bunlardan biri ilk turda Zion ve LeBron karşılaşmasını içeriyor.

Bir Doğu Konferansı yöneticisii ESPN'den Tim Bontemps ve Andrew Lopez'e şunları söyledi:

"Diğer genç oyuncuların çoğuna kıyasla lig, daha ona yatırım yapıyor. Basketbolda sadece popüler olmak yerine, NBA'in alaka düzeyini artırabilecek bu adamlardan birkaç tane var. Zion'ın bunu onlar için yapabileceğini umuyorlar."

Zion'un ününün, 2020 playofflarında reytinglerin yükselmesine yardımcı olacağı düşünülüyor.

Yönetici, ifadelerine şöyle devam etti:

"Williamson, gözleri üzerine çeken bir adam. NBA, ilk turda 1986 Boston Celtics'e karşı bir Michael Jordan karşılaşması görmek ister. Eğer ellerinde olursa, istedikleri şey bu olurdu."

Eğer New Orleans, Batı Konferansı sıralamasında 10. sıradan sekizinci sıraya yükselebilirse, birinci sıradaki Los Angeles Lakers ile oynayacağı bir ilk tur eşleşmesi, lig için bir reyting çılgınlığı olabilir. İki takımın 27 Şubat'ta TNT kanalında yayınlanan Los Angeles'taki karşılaşması 2.24 milyon izleyici çekmiş, 1 Mart'ta ESPN'de yayınlanan New Orleans'taki maç ise 2.69 milyon izleyiciye ulaşmıştı.


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