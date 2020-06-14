Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.



AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.24'te Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğündeki deprem; başta Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Elazığ olmak üzere çevre illerde de hissedildi.



SAAT 18:15'TE BİR DEPREM DAHA



Bingöl Karlıoava'da saat 18:15'te bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, ikinci depremin 4,7 şiddetinde olduğunu açıkladı



SOYLU: NÖBET KULÜBESİ YIKILDI, 1 KORUCU GÖÇÜK ALTINDA, 2'Sİ YARALI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından yaptığı açıklamada, "Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar J.Krk.K.lığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2'si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir" dedi.



VALİ EKİNCİ'DEN AÇIKLAMA



Bingöl Valisi Kadir Ekinci ise yaptığı açıklamada, Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldiğini, 3 güvenlik görevlisinin yaralandığını kaydetti.



Ekinci, "Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık." dedi.



Valilikten yapılan açıklamada da "Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.



BAKAN KURUM: "EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.



Kurum, Twitter hesabından, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin paylaşımda bulundu.



Bakan Kurum, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.



