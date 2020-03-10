Bilyoner ile maç önü: Valencia - Atalanta

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesecek mücadele: Valencia - Atalanta. Bu nefes kesecek karşılaşmaya Bilyoner.com'dan hemen oynayabilirsiniz.

, Fotoğraf; EPA
Bilyoner ile maç önü: Valencia - Atalanta
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10 Mart 2020 02:37
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ikinci maçında Valencia ile Atalanta karşı karşıya geliyor.. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

 

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Atalanta'yı Avrupa kupaları tarihinde ilk kez konuk etmeye hazırlanan Valencia, Eylül 2018'de Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı son İtalyan takımına mağlup olmuştu (0-2 vs Juventus).

- Eşleşmenin ilk maçında Valencia'yı 4-1 yenen Atalanta, 1990/91'den (4-1 vs Fenerbahçe) bu yana ilk kez bir Avrupa kupası eleme turu karşılaşmasında dört gol attı.

- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk maçı üç veya daha farklı kaybeden 36 takımdan tur atlamayı başaran dört ekibin ikisi İspanyol temsilcileriydi (2003/04'te Deportivo vs Milan & 2016/17'de Barcelona vs PSG).

- Atalanta, Valencia karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı ilk eleme turu maçında dört gol atan üçüncü ekip oldu (1996/97'de Manchester United & 1999/00'de Valencia).

- Valencia, Mayıs 2001'den (3-0 vs Leeds United) bu yana Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dokuz eleme turu maçında galibiyet alamadı (5B 4M).

- Atalanta, 2016/17'den (Leicester City) bu yana Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı ilk sezonda çeyrek finale yükselen ilk takım olmak için sahaya çıkıyor. Lazio, 1990/00'de bunu başaran son İtalyan ekibi olmuştu.

- Avrupa kupalarında oynadığı 17 deplasman maçının sadece üçünü kazanan Atalanta (5B 9M), son karşılaşmasında Shakhtar Donetsk'i mağlup etmişti. İtalyan ekibi, tarihinde ilk kez iki maçlık bir seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

- Valencia, kasım ayında Lille karşısında çektiği son dört şutta üç gol bulduktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde rakip kalelere gönderdiği 44 şutta sadece dört gol atabildi (%9.1).

- Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 12 golü dokuz farklı ülkeden gelen 10 oyuncuyla kaydeden Atalanta, turnuva tarihinde 10 farklı ülke vatandaşı oyuncudan gol bulan üçüncü takım olmak için sahaya çıkıyor (2009/10'da Arsenal, 2010/11'de Manchester United & 2016/17'de Borussia Dortmund).

- Şampiyonlar Ligi'nde çektiği ilk 29 şutta altı gol bulan Atalanta, daha sonraki sekiz denemesinde aynı sayıda gol kaydetti. İtalyan ekibi, ilk maçta Valencia'ya karşı isabet bulduğu son dört şutta da fileleri havalandırdı.

EKSİKLER, CEZALILAR

Valencia: Gabriel Paulista, Mangala, Jaume Costa, Garay, Manu Vallejo, Maxi Gomez

Atalanta: Eksik yok

MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Cillessen; Gayà, Diakhaby, Coquelin, Wass; Guedes, Parejo, Kondogbia, Ferran; Rodrigo, Gameiro

Atalanta: Gollini; Palomino, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gómez, Iličić; Zapata

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