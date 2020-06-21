Bilyoner ile maç önü: R. Sociedad - R. Madrid

İspanya La Liga'nın 31. hafta mücadelesinde Real Sociedad ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Real Sociedad ile Real Madrid arasında oynanan son 10 La Liga maçının sekizini Madrid ekibi, son üç karşılaşmanın ikisini ise Real Sociedad kazandı.
Real Madrid'i konuk ettiği son La Liga maçını 3-1 kazanan Real Sociedad, daha önceki üç iç saha karşılaşmasından puansız ayrılmıştı.
Real Madrid'in Zinedine Zidane yönetiminde La Liga'da konuk olduğu Bask ekipleri arasında aldığı tek yenilgi Real Sociedad karşısında geldi (10G 1B).
Real Sociedad'ın La Liga tarihinde en fazla gol yediği takım olan Real Madrid (316), aynı zamanda en fazla yenilgi aldığı iki rakibinden biri (82; Barcelona ile birlikte).
Evinde oynadığı son 16 La Liga maçında da gol atan Real Sociedad, Ekim 1992-Şubat 1994 arasındaki 28 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.
Real Sociedad forması giyen Willian José, Real Madrid'e karşı sahaya çıktığı son üç La Liga maçında da gol katkısı yaptı (2 gol & 2 asist).
Karim Benzema'nın La Liga kariyerinde deplasmanda en fazla karşılaşıp gol atamadığı takım Real Sociedad (beş maç).
Mikel Oyarzábal, Real Sociedad formasıyla La Liga'da çıktığı son üç maçta da gole katkı sağladı (1 gol & 2 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Real Sociedad: Zaldua, Guevara, Sangalli, Barrenetxea
Real Madrid: Nacho, Isco, Lucaz Vazquez, Jovic
MUHTEMEL 11'LER
Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Llotente, Le Normand, Monreal; Merino, Zubeldia, Odegaard; Oyarzabal, Willian Jose, Portu
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Rodrygo
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
Real Sociedad ile Real Madrid arasında oynanan son 10 La Liga maçının sekizini Madrid ekibi, son üç karşılaşmanın ikisini ise Real Sociedad kazandı.
Real Madrid'i konuk ettiği son La Liga maçını 3-1 kazanan Real Sociedad, daha önceki üç iç saha karşılaşmasından puansız ayrılmıştı.
Real Madrid'in Zinedine Zidane yönetiminde La Liga'da konuk olduğu Bask ekipleri arasında aldığı tek yenilgi Real Sociedad karşısında geldi (10G 1B).
Real Sociedad'ın La Liga tarihinde en fazla gol yediği takım olan Real Madrid (316), aynı zamanda en fazla yenilgi aldığı iki rakibinden biri (82; Barcelona ile birlikte).
Evinde oynadığı son 16 La Liga maçında da gol atan Real Sociedad, Ekim 1992-Şubat 1994 arasındaki 28 maçlık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.
Real Sociedad forması giyen Willian José, Real Madrid'e karşı sahaya çıktığı son üç La Liga maçında da gol katkısı yaptı (2 gol & 2 asist).
Karim Benzema'nın La Liga kariyerinde deplasmanda en fazla karşılaşıp gol atamadığı takım Real Sociedad (beş maç).
Mikel Oyarzábal, Real Sociedad formasıyla La Liga'da çıktığı son üç maçta da gole katkı sağladı (1 gol & 2 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Real Sociedad: Zaldua, Guevara, Sangalli, Barrenetxea
Real Madrid: Nacho, Isco, Lucaz Vazquez, Jovic
MUHTEMEL 11'LER
Real Sociedad: Remiro; Elustondo, Llotente, Le Normand, Monreal; Merino, Zubeldia, Odegaard; Oyarzabal, Willian Jose, Portu
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Rodrygo