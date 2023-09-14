Bilardo Şampiyonası Ankara'da başlıyor

3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası, Ankara'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bilardo Şampiyonası Ankara'da başlıyor
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14 Eylül 2023 18:06
3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası, Ankara'da başlayacak ve 17 Eylül Pazar günü sona erecek. Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamada, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirilecek şampiyonada 24 sporcunun yer alacağı belirtildi.

Türkiye'yi şampiyonada milli sporcular Burak Haşhaş, Denizcan Akkoca, Abdullah Kaya, Alptekin Canözkan ve Hakan Görgüç temsil edecek.

 

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