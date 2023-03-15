Beykoz Belediyespor yarı finalde

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final ikinci karşılaşmasında Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 29-26 yendi
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda ilk yarıyı Beykoz Belediyespor, 14-12 önde kapattı.
İkinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçta Beykoz Belediyespor, sahadan 29-26 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.
Çeyrek final müsabakaları, Beşiktaş Yurtbay Seramik-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto-Mihallıçcık maçlarıyla sürecek.
Yarı final maçları 17 Mart Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da planlanırken, kupanın final maçı ise 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda ilk yarıyı Beykoz Belediyespor, 14-12 önde kapattı.
İkinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçta Beykoz Belediyespor, sahadan 29-26 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.
Çeyrek final müsabakaları, Beşiktaş Yurtbay Seramik-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto-Mihallıçcık maçlarıyla sürecek.
Yarı final maçları 17 Mart Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da planlanırken, kupanın final maçı ise 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.
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