Beykoz Belediyespor yarı finalde

HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final ikinci karşılaşmasında Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 29-26 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beykoz Belediyespor yarı finalde
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15 Mart 2023 17:31
HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Sekizli Final ikinci karşılaşmasında Beykoz Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'u 29-26 yendi

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan organizasyonda ilk yarıyı Beykoz Belediyespor, 14-12 önde kapattı.

İkinci yarısı büyük çekişmeye sahne olan maçta Beykoz Belediyespor, sahadan 29-26 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Beykoz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Çeyrek final müsabakaları, Beşiktaş Yurtbay Seramik-İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Spor Toto-Mihallıçcık maçlarıyla sürecek.

Yarı final maçları 17 Mart Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da planlanırken, kupanın final maçı ise 18 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

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