Beto penaltıda duvar oldu!

, Göztepe kariyerinde 6. kez penaltı atışında gole izin vermedi.Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe'de, Beto bir kez penaltıda devleşti.Beşiktaş mücadelenin 19. dakikasında bir penaltı kazandı.Penaltı için Beşiktaş'ta topun başına Oğuzhan Özyakup geçti. Oğuzhan'ın penaltısında Beto topu sağ köşeden çıkarmayı başardı. Beto, Göztepe kariyerinde 6. kez bir penaltı atışında gole izin vermemiş oldu.İşte Beto'nun Göztepe'de kurtardığı penaltılar