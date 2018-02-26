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Beşiktaş'tan Pepe için Ümit Besen'li kutlama

Beşiktaş, Pepe'nin doğum gününe özel Ümit Besen'li bir kutlama mesajı yayınladı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'tan Pepe için Ümit Besen'li kutlama
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26 Şubat 2018 12:28
Spor Toto Süper Lig'deki derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş'tan, yıldız oyuncu Pepe'ye özel bir sürpriz geldi.

Beşiktaş bugün doğum günü olan Pepe'ye Ümit Besen'li bir kutlama mesajı hazırladı.

Pepe için hazırlanan videoda Ümit Besen'in ''Doğum günün'' şarkısı kullanıldı.



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