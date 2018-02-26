Beşiktaş'tan Pepe için Ümit Besen'li kutlama

Spor Toto Süper Lig'deki derbide Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş'tan, yıldız oyuncu Pepe'ye özel bir sürpriz geldi.
Beşiktaş bugün doğum günü olan Pepe'ye Ümit Besen'li bir kutlama mesajı hazırladı.
Pepe için hazırlanan videoda Ümit Besen'in ''Doğum günün'' şarkısı kullanıldı.
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Beşiktaş bugün doğum günü olan Pepe'ye Ümit Besen'li bir kutlama mesajı hazırladı.
Pepe için hazırlanan videoda Ümit Besen'in ''Doğum günün'' şarkısı kullanıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın