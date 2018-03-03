"Cezaları normalin üzerinde vermek çözüm değil"

Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeile yapılan derbi karşılaşmasında'nın kırmızı kart görmesi ve yaşanan gerginliklerle ilgili olarak bir açıklama yayımladı.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolun iyi ve güzel yanlarını ortaya çıkarmanın, Türk futbol camiasındaki tüm aktörlerinin görevi olduğu belirtilerek, "Maalesef ki Fenerbahçe ile oynadığımız ve arzu etmediğimiz gelişmelerin yaşandığı son karşılaşmanın ardından gerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan sevklerde, gerekse kamuoyunda yapılan yorumlarda, adil olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır." denildi.Sahada futbolcuların yanlış yapabileceği, karşılığında da cezalar verilebileceği vurgulanan açıklamada, "Adil olunmazsa, birbirine benzer durumlarda farklı kararlar alınırsa, bu sadece cezadan etkilenen kurumun değil, Türk futbolunun zararına bir gelişmedir. Bugün Quaresma'ya yönelik yapılan eleştirilerde haklılık payı vardır ancak bu haklılık payı linç girişimi ile karıştırılmamalıdır. Quaresma'ya karşı sergilenen linç halinin, arka planda Fenerbahçeli futbolcuların hatalarını gölgeleme tavrına dönüşmesi de dikkatlerden kaçmayacak kadar belirgindir." ifadeleri kullanıldı.İlgili kurulların cezalarda orantılı ve adil olma gerçeğinden uzaklaşması durumunun, Türk futboluna tarif edilemez hasarlar vereceği savunulurken, açıklamada şu görüşler paylaşıldı:"Kimi kulüplerin, Beşiktaşlı kimliğine sahip oldukları gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik ön yargılı söylemleri ne kadar haksızlık ise, 'Beşiktaş'ı korumuyoruz, bakın ekstra cezalar veriyoruz.' şeklinde anlaşılabilecek yaklaşımların da adil oyun kurallarına bağlılığı zedeleyeceği unutulmamalıdır. Tarafsızlık algısı yaymak için cezaları normalin üzerinde vermek bir çözüm yolu değildir. Suç var ise elbette ki ceza da vardır. Ancak abartılı cezalar adaleti zedeler, ön yargıları büyütür ve başka mağduriyetler yaratır. Mağduriyet var ise adalet mekanizması doğru işlememiş demektir."Yakın dönemde Beşiktaşlı futbolcular Anderson Talisca ve Caner Erkin'e verilen cezalar hatırlatılarak, "Talisca'ya yapılan haksızlık herkesin malumudur. Caner konusu hala hafızalardadır." denilen açıklamada, "Dünya futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir şekilde Caner'e verilen cezadan sonra benzer ve daha ağır eylemlere aynı şekilde ceza verilmemiş olması, TFF ve ilgili kurullarının kamuoyu nezdinde daha çok eleştirilmesine sebebiyet vermektedir. Quaresma'ya olması gerekenden daha ağır bir ceza verme girişiminin, Türk futboluna olumlu değil, olumsuz sonuçları olacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.