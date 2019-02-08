Beşiktaş'ta yabancı hazırlığı

Önümüzdeki sezonların kadrosunu kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ana hedef takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek. Yapılan planlamada dikkate alınan bir diğer husus ise yabancı kontenjanındaki düşüş beklentisi. Siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda 12 olan yabancı oyuncu sayısını 10'a sabitlemek istiyor. Ayrılık için yönetimle alacak pazarlığı yapan Quaresma ve yeni sözleşme teklifini yanıtsız bırakan Adriano gelecek sezon takımda yer alması beklenmiyor. Yaşı 36 olan Atiba'ya ise teknik ekipte görev alması için teklifte bulunulacak.Kendilerinden beklenen performansı sergileyemeyen Larin ve Roco da taliplileri çıkması halinde satılacak. Torino ile yapılan anlaşma gereği Ljajic'in opsiyonunu kullanmak zorunda olan Beşiktaş, 4 aylığına kiralanan Kagawa'nın da bonservisi için Dortmund'la masaya oturacak. Siyahbeyazlılarda ayrılanların sayısı 10'un altına düşmesi halinde yeni yabancı transferi gündeme gelecek. Sezon sonu operasyonundan Tolga Zengin, Gökhan Töre, ve Mustafa Pektemek gibi Türk oyuncular da nasibini alacak.TAHKİM Kurulu, Büyükşehir Bld. Erzurumspor maçının 87. dakikasında rakibine yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart gören Quaresma'nın 2 maçlık cezasını onadı. Bursaspor karşılaşmasıyla birlikte cezası dolacak olan Portekizli yıldız, Beşiktaş'ın bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta takımdaki yerini alabilecek.