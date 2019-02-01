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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'e rağmen Kagawa!

Japon yıldız Kagawa ile sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta "Şenol Güneş'e rağmen" bu transferin gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Kaynak: Sporx.com
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'e rağmen Kagawa!
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01 Şubat 2019 11:39
SPORX ÖZEL - Japon yıldız Kagawa ile sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta akşam geç saatlerde başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş arasında gerçekleşen zirvenin perde arkası belli oldu.

Çarşamba günü öğle saatlerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen ve "Bu saatten sonra giden de olsa yerine yeni bir oyuncu istemem" diyen teknik direktör Şenol Güneş'in akşam saatlerinde başkan Fikret Orman'la biraraya geldiği ve başkan Orman'ın "Kagawa'yı alabiliriz hocam" teklifine, "İki tane 10 numaram var, Ljajic ve Oğuzhan. Birini oynatamadığım yerde yeni bir on numara istemem" dediği ve transfere sıcak bakmadığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın başkan ve transfer heyetiyle yaptığı son görüşmede "Bana alabilirseniz sağ bek ve sağ stoper oynatabileceğim bir oyuncu alabilirsiniz" teklifi yaptığı ve bu konuda iki de oyuncu ismi verdiği ancak bu oyuncular konusunda yönetimin her hangi bir girişimde bulunduğu ifade edildi.

Daha önce transfer edilen bazı futbolcular konusunda da yönetimle fikir ayrılığına düşen ve bunu "Fikir ayrılığımız var ama sonuçta patron belli. patronun dediği olur" ifadesini kullanan Güneş, başkan Orman ile Lloris, Jermain Lens, Enzo Roco, Vagner Love, Matej Mitrovic, Boyko, Aras'a karşı çıkmış ve bu oyuncuların çoğunluğu Güneş'ten forma şansı bulamamıştı.

 

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