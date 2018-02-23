Beşiktaş'ta kilit isim Gary Medel!

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maçından sonra gözünüderbisine çeviren Beşiktaş'ta, Teknik Direktör, kart cezalıları Pepe ve Talisca'nın yokluğunda farklı bir kadro sahaya sürecek. Kartal dün basına kapalı yaptığı antrenmanla derbi mesaisine başlarken stoper ve orta saha bölgesinde sıkıntı yaşayan Güneş de derbinin 11'ini belirlemek için düğmeye bastı.Elinde Medel, Vida ve Tosic gibi stoperler bulunan deneyimli hoca, bu bölgedeki tercihin orta sahayı da etkileyeceğini düşünerek ince eleyip, sık dokuyor.Medel ve Tosic'i savunmanın ortasında oynatması durumunda orta sahada Atiba, Oğuzhan ve Tolgay üçlüsüne forma vermeyi düşünen Şenol Güneş, stoperde Vida'yı tercih ederse orta alan kurgusunu değiştirecek. Siyah-beyazlı teknik adam bu durumda Medel ve Atiba'yı orta sahada görevlendirip, Talisca'nın yerine Tolgay veya Oğuzhan'a şans tanıyacak.Bu arada Şenol Güneş'in, Fenerbahçe'nin Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçlarda sergilediği prese dayalı futbol anlayışına karşı planlar yaptığı da aktarıldı. Orta sahayı güçlü tutmak isteyen siyah-beyazlı hocanın bu nedenle Medel ve Atiba'yı birlikte oynatma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.