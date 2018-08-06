Oğuzhan ve Tolgay hedef koydu

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımını perşembe günü ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş sistem değişikliğine gitmeyi planlıyor.Rakibi yine kanatlardan vuracak olan Kartal, orta sahayı ise daha fazla hücuma yönelik oynatmak istiyor. İdmanlarda da bu çalışmalar üzerinde duran kurt hocanın yeni düşüncesi ilk meyveleriniGeçen sezon en çok puan kaybını 11 kişi kapanan ve vakit geçirmeye yönelik futbol oynayan takımlara kaybeden Siyah-Beyazlılar, 40 üzeri orta yaptığı T.M. Akhisarspor ve Kayserispor maçlarını kazanamamıştı. Güneş bu sezon kanat bindirmeleri ve etkili orta stratejisinin yetersiz kaldığı maçları düşünerek orta sahanın rolünü arttırdı.