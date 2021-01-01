Beşiktaş'ın yerli transfer planı

Transfer çalışmaları devam eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kadrosuna katmak istediği ve yönetime bildirdiği isimler belli oldu.

Haber; Hürriyet
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Beşiktaş'ın yerli transfer planı
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01 Ocak 2021 12:34
Ara transfer döneminin gelmesine az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroya katılmasını istediği ve yönetime bildirdiği isimler ortaya çıktı.

Yönetim yabancı sayısının azalacak olmasıyla birlikte yerli oyuncularla kadroyu takviye etmek de istiyor. Alternatifler arasında Kenan Karaman ilk sırada yer alıyor. Fortuna Düsseldorf'ta sezon sonunda serbest kalacak olan milli futbolcuyu yaz transfer döneminde takıma kazandırabilmek için temaslar şimdiden başladı.

Yine sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ankaragücü'nden Atakan Çankaya da gündemde. Asıl mevkisi ön libero olan Atakan Çankaya stoper olarak da görev yapabiliyor. Ancak stoper için de arayış sürüyor.





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