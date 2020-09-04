Beşiktaş'ın transferleri siftah yaptı

Beşiktaş ile Antalyaspor, Land Of Legends Cup'ın üçüncülük maçında karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'ın transferleri siftah yaptı
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04 Eylül 2020 22:55
Beşiktaş ile Antalyaspor, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Land Of Legends Cup'ın üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar mücadeleyi 3-0 kazandı.

Beşiktaş'ta goller; 3. dakikada Atakan Üner, 40. dakikada Bernard Mensah ve 84. dakikada İlkay İşler'den geldi.

Antalyaspor 55. dakikada Freddy'nin ayağından bir penaltı kaçırdı. Penaltıda köşeyi doğru tahmin eden Utku Yuvakuran, gole izin vermedi.

YENİ TRANSFERLER SAHADA

Beşiktaş'ta Atakan Üner, ilk maçına çıktı ve sadece 3. dakikada siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı. Antalyaspor'da yeni transferler Nuri Şahin ve Gökdeniz Bayrakdar ise, ikinci yarının başında oyuna girdi.

Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ta siyah-beyazlı formayla ilk golünü Antalyaspor'a karşı kaydetti.



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