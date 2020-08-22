Beşiktaş'ın forvet transferinde rotası İngiltere

Beşiktaş, forvet transferi için rotasını bir kez daha İngiltere'ye çeviriyor.

, Fotoğraf; Instagram
Beşiktaş'ın forvet transferinde rotası İngiltere
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22 Ağustos 2020 11:19
Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın rotayı Oumar Niasse'ye çevirdiği bildirildi.

beIN Sports'un haberine göre; Siyah beyazlıların Premier Lig ekiplerinden Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Senegalli forveti gündemine aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor'un da Oumar Niasse ile yakından ilgilendiği öne sürülüyor. Bordo mavililerin de Sörloth'un ayrılması durumunda Senegalli golcüyü kadrosuna katabileceği ifade ediliyor.

Niasse geçen sezon Premier Lig'de Everton formasıyla sadece 19 dakika şans bulabilmişti.

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