''BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞIRSAK RÜYALARIMIZ GERÇEKLEŞECEK''

Temsilcimiz'ın2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu., 0-0 biten maçında rövanşında deplasmanda OFK Titograd'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundatemsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşacak.UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 26 Temmuz'da, rövanş mücadelesi ise 2 Ağustos'ta oynanacak.Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ın Norveçli teknik direktörü, daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş ile karşılaşabilirlerse bir rüya olacağını dile getirmişti.Borg yaptığı açıklamadaifadelerini kullanmıştı.