Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.
B36 Torshavn, 0-0 biten maçında rövanşında deplasmanda OFK Titograd'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 26 Temmuz'da, rövanş mücadelesi ise 2 Ağustos'ta oynanacak.
''BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞIRSAK RÜYALARIMIZ GERÇEKLEŞECEK''
Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ın Norveçli teknik direktörü Jakup Borg, daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş ile karşılaşabilirlerse bir rüya olacağını dile getirmişti.
Borg yaptığı açıklamada ''Tüm takım Beşiktaş ile karşılaşmanın hayalini kuruyor. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağız. Biz amatör bir takımız. Beşiktaş gibi bir takımla karşılaşırsak rüyalarımız gerçekleşecek'' ifadelerini kullanmıştı.
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B36 Torshavn, 0-0 biten maçında rövanşında deplasmanda OFK Titograd'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı 26 Temmuz'da, rövanş mücadelesi ise 2 Ağustos'ta oynanacak.
''BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞIRSAK RÜYALARIMIZ GERÇEKLEŞECEK''
Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'ın Norveçli teknik direktörü Jakup Borg, daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş ile karşılaşabilirlerse bir rüya olacağını dile getirmişti.
Borg yaptığı açıklamada ''Tüm takım Beşiktaş ile karşılaşmanın hayalini kuruyor. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağız. Biz amatör bir takımız. Beşiktaş gibi bir takımla karşılaşırsak rüyalarımız gerçekleşecek'' ifadelerini kullanmıştı.
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