18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
3-3
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
3-1
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
0-2
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
2-2
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-1
18 Şubat
AC Milan-Como
1-1

Beşiktaş'ta yük rafa kalktı!

Beşiktaş, devre arasında yaptığı ayrılıklarla 15,3 milyon Euro'luk maaş yükünden kurtuldu. Yeni transferlerin toplam maliyeti ise eski yüksek kontratların altında kaldı.

calendar 19 Şubat 2026 09:21 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 09:45
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yük rafa kalktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş, devre arasında büyük bir dönüşüme girerken, ekonomik açıdan ağır bir yükten kurtuldu. Başkan Serdal Adalı, sezon sonunda aynı şekilde hareket ederek, fiyat-fayda dengesini bozmayacak transferlerin yapılması talimatını verdi. 

KASA DOLDU

Tammy Abraham, Rafa Silva ve Gabriel Paulista başta olmak üzere 7 futbolcuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar hem yaptığı başarılı satışlarla kasasını doldurup artıya geçti hem de bu üç ismin 15.3 milyon Euro'yu bulan maaş yükünden kurtuldu. 

TAKIM KURDU

Yeni transferler arasında en yüksek maaşı alan Emmanuel Agbadou 3 milyon Euro'ya imza attı. Amir Murillo 1.9, Hyeon-gyu Oh 1.5 ve Junior Olaitan 850 bin Euro kazanacak. Bu dört yıldızın maaşı imza parası hariç 6 milyon Euro kazanan Rafa'ya denk geliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.