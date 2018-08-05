Beşiktaş ve Fenerbahçe, İsveçli orta sahanın peşinde!

Portekiz'denve'yi yakından ilgilendiren bir transfer iddiası ortaya atıldı. A Bola gazetesi, Bundesliga 2 ekibi Hamburg forması giyen İsveçli orta sahaile Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etti.İsveç Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda da boy gösteren Ekdal, Hamburg'un 2. lige düşmesine rağmen takımdan ayrılmamıştı.Alman ekibi, yıllık 1.5 milyon euro maaş kazanan 29 yaşındaki orta sahanın bonservisini 3 milyon euro olarak belirledi.Orta sahanın ortası ve önlibero pozisyonlarında forma giyen Ekdal ile Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin dışında Sporting Lizbon'un da ilgilendiği belirtildi.Kariyerinde Juventus, Bologna ve Cagliari gibi takımlarda da forma giyen Ekdal, 2015 yılından beri Hamburg forması giyiyor.