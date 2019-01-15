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Beşiktaş ve F.Bahçe'nin Konoplyanka kapışması

Birçok kez transferde karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu kez Almanya'da Konoplyanka için kapışıyor. Schalke 04'te disiplinsiz tavırları nedeniyle gözden çıkarılan ve satış listesine konulan Ukraynalı yıldız için ezeli rakipler kiralama teklifi sundu.

Kaynak: Güneş
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin Konoplyanka kapışması
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15 Ocak 2019 10:30
Sezon başından beri takım için birçok sorun çıkaran Ryan Babel'i Fulham'a 2 milyon euro karşılığında kiralayan Beşiktaş, skor üreten bir kanat oyuncusu için düğmeye bastı. Almanya'dan Schalkce 04'te disiplinsiz tavırları nedeniyle gözden çıkarılan 29 yaşındaki Yevhen Konoplyanka'yı listesine alan ve hemen bir görüşme yapan Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sol kanada takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetim de Almanlar ile pazarlık aşamasındaydı.

UKRAYNALI PARAYA BAKIYOR

Schalke 04, Ukraynalı yıldızı bonservisiyle satarak zarar etmek istemese de Konoplyanka'nın maaşından kurtulmanın planlarını yapıyor. Birçok kez transferde karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş yönetiminin Alman ekibe kiralama teklifinde bulunduğu öğrenilirken, Konoplyanka'nın Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi. Alman basını da Ukraynalı yıldızın en yüksek maaşı teklif eden kulübe gideceğini yazdı.

SCHALKE MECBUR KALDI

Birçok kez Türk ekipleriyle adı anılan 29 yaşındaki kanat oyuncusunu 2016'da Sevilla'dan kiralayan Schalke 04, sözleşmesi gereği istemese de 12.5 milyon euroya oyuncuyu transfer etmek zorunda kaldı. O dönem Galatasaray'ın da listesinde olan Konoplyanka, Almanya'dan ayrılmayacağını açıklamıştı. Ukraynalı yıldızdan istediği verimi bir türlü alamayan Schalke, oyuncuyu satış listesine koydu. Bu sezon 14 maçta görev yapan Konoplyanka, gol atamazken sadece 1 asist yapabildi.

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