Beşiktaş vazgeçmiyor: Fabio Borini

Fatih Karagümrük forması ile Süper Lig'de kendisini ispatlayan Fabio Borini, önümüzdeki yaz bonservisini eline alacak.



Geçtiğimiz transfer döneminde oyuncunun kulübü ile mali anlamda anlaşamayan Beşiktaş, yazın bu transfer için nabız yoklayacak ve imza parası ile transferi bitirmenin yollarını arayacak.



Hücum hattında Şenol Güneş'in eline pek çok farklı seçenek sunmak isteyen Beşiktaş yönetimi, bonservisi elinde olan 31 yaşındaki İtalyan yıldızı kritik bir yatırım olarak görüyor. Ayrıca oyuncunun Süper Lig'de başarılı bir geçmişi olması, akıllardaki tüm soru işaretlerini de siliyor.



İstanbul'da kurulu bir düzeni olan Borini, daha büyük bir takımda oynamaya ve İstanbul'daki hayatına devam etmeye sıcak bakıyor. Uzun dönem sonra kariyerinde çıkış yakalayan İtalyan kanat, performansını artırarak devam etmeyi ve Avrupa arenasında da iddiası olan bir takımda oynamayı hedefliyor.



Maçlardaki teknik etkisinin yanında skora katkısı ile de büyük farklar yaratan Fabio Borini, Fatih Karagümrük forması ile bu sezon 24 maça çıktı. Golcü oyuncu, bu sezon performansını yükseltirken 16 gol ile 9 asistlik harika bir katkı sağladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ