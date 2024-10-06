Beşiktaş, VAR uyarısıyla penaltı kazandı

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının 26. dakikasında penaltı bekledi.
Muçi'nin pasıyla Rafa kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncunun vuruşu kaleci Dioudis'ten döndü. Dönen topu Gaziantep savunması aldı ancak oyuncular arasındaki anlaşmazlıktan faydalanan Immobile, araya girip topu kaptı, kaleciyi geçmek üzereyken yerde kaldı.
Hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın incelemesini 2 dakika boyunca bekledi. Ardından inceleme için monitöre davet edildi ve penaltı kararın verdi.
Ciro Immobile, kazanılan penaltıyı 31. dakikada gole çevirdi.
Muçi'nin pasıyla Rafa kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncunun vuruşu kaleci Dioudis'ten döndü. Dönen topu Gaziantep savunması aldı ancak oyuncular arasındaki anlaşmazlıktan faydalanan Immobile, araya girip topu kaptı, kaleciyi geçmek üzereyken yerde kaldı.
Hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın incelemesini 2 dakika boyunca bekledi. Ardından inceleme için monitöre davet edildi ve penaltı kararın verdi.
Ciro Immobile, kazanılan penaltıyı 31. dakikada gole çevirdi.