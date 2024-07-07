Beşiktaş'tan yerli golcü hamlesi: Bertuğ Yıldırım!

Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta forvet hattında takımda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu doğrultuda santrfor arayışlarını sıklaştıran Siyah-Beyazlılar'da sürpriz bir isim gündeme geldi.
HEDEF BERTUĞ YILDIRIM
Beşiktaş, Rennes forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı listesine aldı.
KİRALAMA GÖRÜŞMELERİ
Siyah-Beyazlılar, 22 yaşındaki golcü ismi kiralamak için kısa süre içinde Rennes ile masaya oturacak.
26 MAÇTA OYNADI
Bertuğ Yıldırım, Süper Lig'de Hatayspor ve Antalyaspor formalarıyla 48 maça çıkmış ve 8 gol, 4 asistlik performansının ardından sezon başında 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rennes'e transfer olmuştu. Rennes formasını bugüne dek 26 maçta sırtına geçiren Bertuğ, sahada bulunduğu 637 dakikada 1 gol, 2 asist üretti.
HEDEF BERTUĞ YILDIRIM
Beşiktaş, Rennes forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı listesine aldı.
KİRALAMA GÖRÜŞMELERİ
Siyah-Beyazlılar, 22 yaşındaki golcü ismi kiralamak için kısa süre içinde Rennes ile masaya oturacak.
26 MAÇTA OYNADI
Bertuğ Yıldırım, Süper Lig'de Hatayspor ve Antalyaspor formalarıyla 48 maça çıkmış ve 8 gol, 4 asistlik performansının ardından sezon başında 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rennes'e transfer olmuştu. Rennes formasını bugüne dek 26 maçta sırtına geçiren Bertuğ, sahada bulunduğu 637 dakikada 1 gol, 2 asist üretti.