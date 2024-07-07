Beşiktaş'tan yerli golcü hamlesi: Bertuğ Yıldırım!

Beşiktaş, Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı kiralamak istiyor. Siyah-beyazlılar, kısa süre içinde Rennes ile masaya oturmayı hedefliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan yerli golcü hamlesi: Bertuğ Yıldırım!
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07 Temmuz 2024 10:41
Hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta forvet hattında takımda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu doğrultuda santrfor arayışlarını sıklaştıran Siyah-Beyazlılar'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

HEDEF BERTUĞ YILDIRIM

Beşiktaş, Rennes forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ı listesine aldı.

KİRALAMA GÖRÜŞMELERİ

Siyah-Beyazlılar, 22 yaşındaki golcü ismi kiralamak için kısa süre içinde Rennes ile masaya oturacak.

26 MAÇTA OYNADI

Bertuğ Yıldırım, Süper Lig'de Hatayspor ve Antalyaspor formalarıyla 48 maça çıkmış ve 8 gol, 4 asistlik performansının ardından sezon başında 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rennes'e transfer olmuştu. Rennes formasını bugüne dek 26 maçta sırtına geçiren Bertuğ, sahada bulunduğu 637 dakikada 1 gol, 2 asist üretti. 

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