Beşiktaş'tan yerli bek atağı!

Yabancı sağ bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Onur Bulut'un takımdan ayrılmasıyla birlikte yerli alternatifler için harekete geçti.



Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor forması giyen Taha Şahin'i gündemine aldı.



BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYMEYE SICAK BAKIYOR

Henüz resmi bir temas kurulmazken, genç futbolcunun Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Yönetim, transfer önceliğini sol kanat ve diğer kritik bölgelere verse de, yerli sağ bek takviyesi için de kısa süre içinde girişimde bulunacak.Çaykur Rizespor cephesi ise Taha Şahin için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduklarını aktardı.Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibiyle 37 maça çıkan Taha Şahin, 8 asistlik performans sergiledi.