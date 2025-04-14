Beşiktaş'tan Solskjaer'e tam destek!

Beşiktaş yönetimi alınan kötü sonuçlara rağmen Ole Gunnar Solskjaer'in arkasında duracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Solskjaer'e tam destek!
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14 Nisan 2025 09:01
Önceki yönetimlerin gerçekleştirdiği pahalı ve formanın ağırlığını veremeyen isimlerle başarını gelmeyeceğine inanan Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, alınan kötü sonuçları Ole Gunnar Solskjaer'e bağlamıyor.

OLE'YE TAM DESTEK

Sezon öncesi kampı ve yeni transferler ile Norveçli ile başarıya ulaşacağına inanan yönetim, Solskjaer'e tam destek veriyor. Gelecek sezon deneyimli çalıştırıcı ile devam edilecek. 
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