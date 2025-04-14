Önceki yönetimlerin gerçekleştirdiği pahalı ve formanın ağırlığını veremeyen isimlerle başarını gelmeyeceğine inanan Başkan Serdal Adalı ve yönetimi, alınan kötü sonuçları Ole Gunnar Solskjaer'e bağlamıyor.



OLE'YE TAM DESTEK



Sezon öncesi kampı ve yeni transferler ile Norveçli ile başarıya ulaşacağına inanan yönetim, Solskjaer'e tam destek veriyor. Gelecek sezon deneyimli çalıştırıcı ile devam edilecek.