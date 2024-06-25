Beşiktaş'tan sol bek operasyonu

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sol bek için Leonardo Spinazzola, Marcos Acuna ve Juan Miranda'yı hedef olarak belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'tan sol bek operasyonu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Haziran 2024 10:21
Son güncelleme 25 Haziran 2024 10:22
Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta sol bek arayışları tüm hazıyla sürüyor.

3 ADAY VAR

Yönetim danışmanı Brad Friedel'in Roma'dan ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki Leonardo Spinazzola ile görüşme yapacağı öğrenildi.



Öte yandan, Sevilla'nın sol beki 32 yaşındaki Arjantinli Marcos Acuna da listede. Real Betis'te oynayan 24 yaşındaki Barcelona altyapısında yetişen Juan Miranda da adaylar arasında.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery