Beşiktaş'tan sol bek operasyonu

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta sol bek arayışları tüm hazıyla sürüyor.
3 ADAY VAR
Yönetim danışmanı Brad Friedel'in Roma'dan ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki Leonardo Spinazzola ile görüşme yapacağı öğrenildi.
Öte yandan, Sevilla'nın sol beki 32 yaşındaki Arjantinli Marcos Acuna da listede. Real Betis'te oynayan 24 yaşındaki Barcelona altyapısında yetişen Juan Miranda da adaylar arasında.
3 ADAY VAR
Yönetim danışmanı Brad Friedel'in Roma'dan ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki Leonardo Spinazzola ile görüşme yapacağı öğrenildi.
Öte yandan, Sevilla'nın sol beki 32 yaşındaki Arjantinli Marcos Acuna da listede. Real Betis'te oynayan 24 yaşındaki Barcelona altyapısında yetişen Juan Miranda da adaylar arasında.
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