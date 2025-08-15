15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
20:00
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
21:00
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
17:30
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
19:00
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
20:00

Beşiktaş'tan Roma operasyonu: Pellegrini

Beşiktaş, Roma forması giyen 29 yaşındaki orta saha Lorenzo Pellegrini ile ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, İtalyan oyuncu için girişimlerini sürdürdüğü belirtildi

15 Ağustos 2025 10:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Roma operasyonu: Pellegrini




Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde hazırlanan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.

YILDIZ İSİM GÜNDEMDE

Siyah-beyazlılar, İtalya'nın başkent ekibinde forma giyen yıldız oyuncuyu gündemine aldı.

ROTA BAŞKENT

İtalyan basını Corriere dello Sport'un haberine göre, Beşiktaş, Roma forması giyen 29 yaşındaki Lorenzo Pellegrini ile ilgileniyor.

Beşiktaş yönetiminin, İtalyan futbolcu için girişimlerini sürdürdüğü ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği belirtildi.

2016-2017 sezonunda başkent ekibine transfer olan Pellegrini, burada forma giydiği 8 yılda 316 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda ise 55 gol attı, 59 gol pası verdi. 

 
  
