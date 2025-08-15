Beşiktaş'tan Roma operasyonu: Pellegrini

Yeni sezona Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde hazırlanan Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ediyor.
YILDIZ İSİM GÜNDEMDE
Siyah-beyazlılar, İtalya'nın başkent ekibinde forma giyen yıldız oyuncuyu gündemine aldı.
ROTA BAŞKENT
İtalyan basını Corriere dello Sport'un haberine göre, Beşiktaş, Roma forması giyen 29 yaşındaki Lorenzo Pellegrini ile ilgileniyor.
Beşiktaş yönetiminin, İtalyan futbolcu için girişimlerini sürdürdüğü ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanabileceği belirtildi.
2016-2017 sezonunda başkent ekibine transfer olan Pellegrini, burada forma giydiği 8 yılda 316 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda ise 55 gol attı, 59 gol pası verdi.
