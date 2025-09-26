Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma paylaşımı!

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devlerinden Beşiktaş, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile kulübün efsane futbolcularından Ricardo Quaresma'nın doğum gününü kutladı.



"AYAĞININ DIŞI, CANIMIZIN İÇİ"



Siyah beyazlı kulüp tarafından yapılan paylaşıma, "Bugün efsane futbolcularımızdan Ricardo Quaresma'nın doğum günü. İyi ki doğdun ayağının dışı, canımızın içi." notu düşüldü.



İŞTE O PAYLAŞIM







Bugün efsane futbolcularımızdan Ricardo Quaresma'nın doğum günü. 🌟



İyi ki doğdun "Ayağının dışı, canımızın içi''. 🎂 pic.twitter.com/fJK5Ct4tn1



— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 26, 2025