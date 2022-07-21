Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan yanıtı!

İskoç ekibi Rangers, Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz için 6 milyon Euro önerdi. Siyah-beyazlılar, Rangers'a transferdeki beklentisini iletti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Rangers'a Rıdvan yanıtı!
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21 Temmuz 2022 08:46
Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın adı İskoçya'nın köklü kulübü Glasgow Rangers ile anılıyor. Rıdvan Yılmaz ile ilgili Beşiktaş yönetimi kararını verdi.

BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞACAĞI TAKIMA SICAK BAKIYOR

Bir süredir İtalyan ekibi Torino'nun da gündeminde bulunan Rıdvan Yılmaz, kulübünün anlaşma sağlayacağı takıma gitmeye sıcak bakıyor. Cazip bir teklif olmazsa Rıdvan ile yeni sözleşme imzalanacak. Rangers, Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz için 6 milyon Euro önerdi.

BEŞİKTAŞ, RANGERS'A YANIT VERDİ

Beşiktaş bu teklifi az bularak Frankfurt'un verdiği 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 payı istedi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçen sezon 33 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 3 gol ve 4 asistlik performansın altına imza attı. Rıdvan Yılmaz'ın Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transferi, kulüpler arasındaki ödeme planında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle rafa kalkmıştı.



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