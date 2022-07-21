Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın adı İskoçya'nın köklü kulübü Glasgow Rangers ile anılıyor. Rıdvan Yılmaz ile ilgili Beşiktaş yönetimi kararını verdi.
BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞACAĞI TAKIMA SICAK BAKIYOR
Bir süredir İtalyan ekibi Torino'nun da gündeminde bulunan Rıdvan Yılmaz, kulübünün anlaşma sağlayacağı takıma gitmeye sıcak bakıyor. Cazip bir teklif olmazsa Rıdvan ile yeni sözleşme imzalanacak. Rangers, Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz için 6 milyon Euro önerdi.
BEŞİKTAŞ, RANGERS'A YANIT VERDİ
Beşiktaş bu teklifi az bularak Frankfurt'un verdiği 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 payı istedi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçen sezon 33 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 3 gol ve 4 asistlik performansın altına imza attı. Rıdvan Yılmaz'ın Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transferi, kulüpler arasındaki ödeme planında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle rafa kalkmıştı.
BEŞİKTAŞ'IN ANLAŞACAĞI TAKIMA SICAK BAKIYOR
Bir süredir İtalyan ekibi Torino'nun da gündeminde bulunan Rıdvan Yılmaz, kulübünün anlaşma sağlayacağı takıma gitmeye sıcak bakıyor. Cazip bir teklif olmazsa Rıdvan ile yeni sözleşme imzalanacak. Rangers, Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz için 6 milyon Euro önerdi.
BEŞİKTAŞ, RANGERS'A YANIT VERDİ
Beşiktaş bu teklifi az bularak Frankfurt'un verdiği 6.5 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 payı istedi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçen sezon 33 maça çıkan Rıdvan Yılmaz, 3 gol ve 4 asistlik performansın altına imza attı. Rıdvan Yılmaz'ın Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a transferi, kulüpler arasındaki ödeme planında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle rafa kalkmıştı.
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