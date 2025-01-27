Beşiktaş'tan Marcus Edwards hazırlığı!

Beşiktaş, Sporting forması giyen Marcus Edwards için hamle yapmayı düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Marcus Edwards hazırlığı!
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27 Ocak 2025 13:37
Teknik direktörlük koltuğunu Ole Gunnar Solskjaer'e emanet eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ'IN KANAT HEDEFİ

Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde özellikle kanat hattını güçlendirmek istiyor. Kadroda orijinal mevkisi kanat olarak sadece Milot Rashica'yı bulunduran Beşiktaş, Sporting forması giyen Marcus Edwards ile ilgileniyor.

A Bola'da yer alan habere göre, Beşiktaş, 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katabilmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.

KADRO DIŞI KALDI

Sporting, disiplin sorunları nedeniyle kadro dışı bırakılan Edwards'ı göndermeye sıcak bakıyor.

Sporting'te bu sezon 10 maçta süre bulan Edwards, 3 kez gol sevinci yaşadı.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen İngiliz oyuncunun kulübü Sporting ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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