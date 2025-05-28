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Beşiktaş'tan kadın voleybol takımına 12 transfer

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı transferde yağmur oldu yağdı.

calendar 28 Mayıs 2025 15:12
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'tan kadın voleybol takımına 12 transfer
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Beşiktaş Kulübü, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadın voleybol şubesine 12 transfer yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde Angela Leyva, Buket Gülübay, Buse Kayacan Sonsırma, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Ceren Nur Domaç, Diana Meliushkyna, İdil Naz Başcan, Margarita Kurilo, Selin Adalı, Yasemin Özel ve Zeynep Sude Demirel ile sözleşme imzaladığı belirtilerek, "Sporcularımıza Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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