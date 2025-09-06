06 Eylül
Beşiktaş'tan Chiesa için girişim!

Beşiktaş, Liverpool forması giyen Federico Chiesa için bir girişimde bulundu. Merseyside ekibi, İtalyan oyuncuyu kiralık olarak bırakmak istemiyor.

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala kadrodaki eksik bölgelere takviye yapmak isteyen Beşiktaş, yoğun mesai harcıyor.

ROTA LIVERPOOL

Siyah-beyazlılar, sol kanat bölgesi için Liverpool'un İtalyan yıldızı için harekete geçti.

GİRİŞİMDE BULUNULDU

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Federico Chiesa için bir girişimde bulundu. Merseyside ekibi, İtalyan oyuncuyu kiralık olarak bırakmak istemediğinden dolayı görüşmeler ileri düzeyde değil. 

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi için açıkladığı listede 27 yaşındaki oyuncuya yer vermemişti.

SEZON PERFORMANSI

Chiesa geçtiğimiz sezonda Liverpool ile 14 maça çıkıp 2 gol 2 asist kaydetmişti.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.