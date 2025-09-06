Beşiktaş'tan Chiesa için girişim!

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala kadrodaki eksik bölgelere takviye yapmak isteyen Beşiktaş, yoğun mesai harcıyor.
ROTA LIVERPOOL
Siyah-beyazlılar, sol kanat bölgesi için Liverpool'un İtalyan yıldızı için harekete geçti.
GİRİŞİMDE BULUNULDU
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Federico Chiesa için bir girişimde bulundu. Merseyside ekibi, İtalyan oyuncuyu kiralık olarak bırakmak istemediğinden dolayı görüşmeler ileri düzeyde değil.
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi için açıkladığı listede 27 yaşındaki oyuncuya yer vermemişti.
SEZON PERFORMANSI
Chiesa geçtiğimiz sezonda Liverpool ile 14 maça çıkıp 2 gol 2 asist kaydetmişti.
